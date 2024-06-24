حاكم أم القيوين يستقبل مواطناً حاصلاً على دكتوراه في البحث الجنائي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.. النقيب الدكتور راشد عبد الله المرزوقي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في البحث الجنائي من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وهنّأ صاحب السمو حاكم أم القيوين النقيب الدكتور راشد المرزوقي، معربا سموه عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين من ناحية التحصيل العلمي العالي، نتيجة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، حيث تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيز المواطن كونه أحد أعمدة التطور الحضاري بالدولة.

من جانبه، وجه النقيب الدكتور راشد المرزوقي الشكر لصاحب السمو حاكم أم القيوين على الاستقبال، ودعم سموه الدائم لأبناء الإمارة من حملة الشهادات العليا، وتوجيههم بمواصلة مسيرة العلم والمعرفة.

وحصل النقيب الدكتور راشد عبد الله المرزوقي على المركز الأول على الدفعة في التحصيل الأكاديمي بمعدل 3.69 ، وحصوله أيضا على أعلى درجة في المناقشة للرسالة العلمية على مستوى الدفعات السابقة لطلبة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بإجمالي 89%.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

