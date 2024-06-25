الامارات | «دفاع مدني الفجيرة» تحذر من ترك المركبات في حالة تشغيل بالأماكن المغلقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت إدارة الدفاع المدني في إمارة الفجيرة من ترك المركبات في حالة تشغيل بالأماكن المغلقة، حيث ينتج عن ذلك تسرب غاز أول أوكسيد الكربون إلى المركبة، ما يؤدي إلى تسمم الأشخاص والاختناق ثم الموت السريع.

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، بأن ترك المركبات في حالة تشغيل بالأماكن المغلقة خصوصاً في فصل الصيف يتسبب بالنعاس الشديد الذي يؤدي إلى النوم العميق ثم يتبع ذلك غيبوبة وموت مفاجئ في حال لم يتم إنقاذ المصاب في الوقت المناسب.

وأكد على ضرورة الالتزام بالطرق الوقائية خلال فصل الصيف والمتمثلة في عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة مهما كانت الظروف والمدة الزمنية القصيرة، وإنزالهم من المركبة حتى وإن كانت النزهة سريعة والتأكد من إغلاق المركبة عند عدم الاستخدام لمنع الأطفال من الدخول إليها دون علم الأهل.

وقال الطنيجي إنه في حال رؤية الطفل محبوساً داخل المركبة في يوم حار يجب التصرف بسرعة وفتح الأبواب أو الاتصال بأرقام الطوارئ 999 لضمان التصرف الطارئ المناسب.

وذكر أن فصل الصيف يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، ما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء تركهم داخل المركبات المغلقة وحدهم والتي قد تسبب لهم مضاعفات صحية خطيرة لدرجة الوفاة، مشيراً إلى أنه خلال دقائق معدودة يمكن أن ترتفع حرارة المركبة المغلقة إلى مستويات خطيرة تتجاوز 40 درجة مئوية حتى إذا ما كانت درجة الحرارة الخارجية أقل بكثير.

وتابع أن الطفل الذي يترك في المركبة المغلقة يصاب بحالات الإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة الداخلية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في وظائف أعضائه الحيوية وتعرضه للنوبات الحرارية والجفاف بالإضافة لمشكلات تنفسية تصل للاختناق نتيجة نقص الأوكسجين.

وقال الطنيجي، إن «الالتزام بالتوعية واتخاذ التدابير الوقائية يمكن أن يحمي الأشخاص والأطفال من الأضرار الجسيمة، ويمنع من وقوع حوادث الاختناق داخل المركبات خلال فصل الصيف».