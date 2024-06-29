الامارات | الشيخة سلامة بنت حمدان تستقبل حرم الرئيس الفلبيني بحضور مريم بنت محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، السيدة الأولى، لويز أرانيتا ماركوس، حرم الرئيس الفلبيني التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وذلك بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

ورحبت سموها - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - بالسيدة الأولى، متمنية لها طيب الإقامة وزيارة موفقة للدولة، فيما أعربت لويز أرانيتا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وشكرها لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به خلال الزيارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين في العديد من المجالات، خصوصاً الثقافة والفنون والحفاظ على الموروث بمختلف مكوناته، إضافة إثراء المشهد الإبداعي الثقافي والفني في البلدين، إلى جانب الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في بناء الإنسان.

وأكدت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، أن الاهتمام بالثقافة والفنون بمختلف أطيافها إلى جانب رعاية التراث الوطني، يأتي في جوهر رؤية الإمارات التنموية، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتشجيع المبدعين والموهوبين لتعزيز المشهد الثقافي والفني والارتقاء بهذا القطاع.

وقالت سموها، إن الثقافة والفنون لغة مشتركة للتواصل بين شعوب العالم، ونافذة مهمة للتعرّف إلى الثقافات المتنوعة والحضارات الإنسانية، إلى جانب كونها وسيلة لتعزيز الحوار والتقارب بينها.

من جانبها أشادت السيدة الأولى الفلبينية بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة، معربة عن تقديرها للمرأة في الإمارات التي نجحت في أن تكون شريكاً رئيساً في تنمية مجتمعها وبناء وطنها، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في دعم المرأة عامة واهتمام سموها بتوفير المقومات والفرص التي جعلت تمكين المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً على مختلف المستويات، كما أشادت بجهودها في مجالات العمل الإنساني ومبادراتها النوعية في مختلف مناطق العالم.

كما ثمّنت حرم الرئيس الفلبيني الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة سلامة بنت حمدان لمجالات الثقافة والفنون، والموروث الإماراتي والإنساني، ومبادراتها النوعية في هذا الشأن.

حضرت اللقاء الشيخة فاخرة بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيخات والقيادات النسائية، والوفد المرافق لحرم الرئيس الفلبيني.

• بحث تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، خصوصاً الثقافة والفنون والحفاظ على الموروث.

• حرم الرئيس الفلبيني أعربت عن تقديرها للمرأة في الإمارات، والتي نجحت في أن تكون شريكاً رئيساً في تنمية مجتمعها وبناء وطنها.