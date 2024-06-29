الامارات | حبس آسيوي اصطدم بمركبة ودهس شخصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي شخصاً آسيوياً بالحبس ستة أشهر، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس المقضي بها، بعد إدانته بارتكاب حادث مركب، صدم مركبة ودهس شخصين، وهروبه من مكان الحادث.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم كان يقود مركبته في حالة غير طبيعية، وتسبب نتيجة الإهمال في الاصطدام بمركبته حين عاد بسيارته إلى الخلف دون انتباه، ثم اندفع إلى الإمام ودهس شخصين وتسبب في إصابتهما بأذى جسماني، وإتلاف مال مملوك للغير. وأشارت المحكمة بعد نظر الدعوى إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي شملت اعتراف المتهم، ومن ثم قضت بإدانته ومعاقبته.