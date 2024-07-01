الامارات | علياء حسن "الثالثة ضمن أوائل مسار النخبة": أحلم بأن أكون رائدة في مجال الفيزياء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت أسرة الطالبة علياء حسن حسن درويش، من رأس الخيمة، خبر حصولها على المركز الثالث ضمن أوائل مسار النخبة على مستوى الدولة، بكل سعادة وبهجة.

وقالت علياء لـ"الامارات اليوم" اهدي تفوقي لعائلتي التي كانت تدعمني بشكل كبير طوال العام الدراسي وتهيئ لي كل السبل لأشق طريق النجاح.

وتطمح علياء بأن تكون رائدة في مجال الفيزياء، إذ ستكمل تعليمها الجامعي في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في تخصص الفيزياء، موجهة شكرها لإدارة مدرسة الهمهام للبنات ومعلماتها.

وأضافت أن نتيجتها التي حصلت عليها جاءت بعد حرصها الشديد على متابعة دروسها أولاً بأول، ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال العام الدراسي، إلا أنها تخطت جميع العقبات أمام تفوقها بالجد والاجتهاد والمثابرة على الدراسة.

ووجهت علياء شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ولصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، على دعمهم اللامحدود للطلاب والطالبات وحرصهم على توفير بيئة تعليمية متكاملة تحفز على التفوق والابتكار.