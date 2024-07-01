الامارات | ندى المازمي "الأولى على مدارس التكنولوجيا التطبيقية": أرغب في دراسة الأمن السيبراني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت الطالبة ندى سليمان المازمي، الأولى على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادتها بتفوقها، وحصولها على المركز الأول في الصف الثاني عشر على مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وذكرت المازمي أنها ترغب في دراسة هندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، تخصص «الأمن السيبراني»، لخدمة بلدها ولرد جزء ولو صغير من فضلها على الجميع.

وعزت المازمي التي درست في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان، تفوقها إلى الدعم الكبير الذي حظيت به من قبل معلميها وإدارة المدرسة ووالديها، وبفضل الرعاية اللا محدود التي يتلقاها الطلبة من القيادة الرشيدة.

وأضافت: "سر تفوقي مرده إلى الاجتهاد والمثابرة والتوكل على الله، ثم الدعم الكبير من أسرتي الصغيرة في البيت وأسرتي الكبيرة في المدرسة من معلمين وإداريين وزملاء، كما يرجع ذلك إلى الرعاية الأبوية التي نتلقاها جميعاً من قيادة دولتنا الحبيبة"، مضيفةً: «أتوجه بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وجميع حكام إماراتنا وأولياء عهودهم على ما يقدمونه لجميع الطلبة من رعاية واهتمام كبيرين، وإلى جميع قيادات التعليم في الدولة، فهم كلمة السر في تفوقنا».

وذكرت المازمي أنها ترغب في دراسة هندسة الإلكترونيات، وتتخصص في الأمن السيبراني، لخدمة بلدها ولرد جزء ولو صغير من فضلها على الجميع.