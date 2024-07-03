الامارات | تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية لموظفي الحكومة الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1446هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، تكون عطلة رأس السنة الهجرية، في الحكومة الاتحادية، في اليوم الأول من شهر محرم، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.