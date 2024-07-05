انطلاق «صيف العين» في الحدائق وصالات الأعراس

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

انطلقت أمس الأول، فعاليات صيف العين، والتي تنظمها بلدية مدينة العين وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، وتستهدف جميع افراد الاسر والعائلات والأفراد في مناطق العين المختلفة.

وشهد اليوم الأول لانطلاق الفعاليات جمهور كبير من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتنوع بين المهارات العقلية والقدرات الجسدية، وغيرها من الفعاليات بحيث تناسب جميع أفراد العائلة.

وتهدف الفعاليات التي تقام في صالات الأفراح والحدائق المائية بالمدينة، إلى تنظيم فعاليات وأنشطة خلال فترة الصيف لإسعاد افراد المجتمع ورفع رضا الجمهور بإيجاد متنفس عائلي في بيئة مناسبة، إلى جانب تفعيل مرافق البلدية والأماكن ذات الحضور الجماهيري الكبير، مما يعزز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأشاد عدد كبير من الجمهور بتنوع الفعاليات المقدمة للجمهور بما يلامس اهتمام ومتطلبات أكبر عدد من الزوار على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وكذلك الفئات العمرية المختلفة، مؤكدين أن وجود أنشطة صيفية متنوعة خلال العطلة الصيفية يجتمع عليها الكبار والصغار تضفي مزيداً من المتعة والبهجة لجميع أفراد العائلة.

وأوضح سعيد عبدالله الجابري – رئيس قسم رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية، تأتي فعاليات صيف العين للعام الحالي، ضمن البرامج المجتمعية التي تنظمها بلدية مدينة العين لأهالي وزوار المدينة بهدف الارتقاء بجودة الحياة، كما تقوم البلدية في تنظيمها للفعاليات بالمشاركة مع القطاعات الحكومية والخاصة، مما يساهم في تعزيز الشراكات المجتمعية.

وأضاف: تتوزع فعاليات الصيف في صالة أفراح الهير وهيلي مول وحديقة الأمل، حيث تقام فعاليات تتناسب والأماكن المغلقة والمفتوحة، وستشمل ألعاباً بدنية وحركية ومسابقات ثقافية وورشاً فنية، كما ستقام عروض للجاليات ودعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتم تنظيم سوق للأسر المنتجة.

وأكمل الجابري: من خلال الفعاليات سيتم التعريف عن الخدمات الإلكترونية لبلدية مدينة العين وكذلك التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام للمدينة، كما تحرص البلدية على ترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة، من خلال ورش تعلم السنع الإماراتي، بالإضافة للفعاليات التراثية والحرف اليدوية.

وقال الجابري: تستضيف حديقة الأمل مجموعة من الفعاليات الصيفية كونها حديقة مائية مثل مستبقة أجمل قلعة رمل وفعاليات الرماية المائية ومسابقة المثلجات، وغيرها من الفعاليات الملائمة للأماكن المفتوحة، كما سيتم تنظيم لتوعيات حول أهمية شرب الماء إلى جانب المسابقات الثقافية ومعارض الأسر المنتجة.