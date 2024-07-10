رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمدان بن محمد بن زايد نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وزير.

محمد يوسف

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