الامارات | الأسطورة محمد نور يصدم لاعب كونغ فو بردة فعل غير متوقعة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 سبتمبر 2024

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول لأسطورة كرة القدم السعودية ونادي اتحاد جدة محمد نور في مواجهة لاعب كونغ فو.

وتحدى لاعب الكونغ فو اللاعب محمد نور بإظهار ردة فعل على حركة قوية بالقدم كادت تلامس وجهه غير أن نور نجح في الاختبار ووقف ساكناً دون حراك الأمر الذي أدهش لاعب الكونغ فو الذي قال بأن "نور جاهز لممارسة الألعاب القتالية منذ الآن"!.

وظهر محمد نور البالغ من العمر حالياً 46 سنة، في الفيديو وكأنه لم يتغير شكله كثيراً باستثناء السمنة، في وقت بدأ المتفاعلون مع المقطع المصور يتنافسون على استحضار إنجازات نور ونشر فيديوهات لأجمل أهدافه في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

يذكر أن نور يعتبر من أفضل اللاعبين في السعودية ولعب لاتحاد جدة خلال الفترة من 1996 إلى 2016 وقاده للكثير من البطولات المحلية والآسيوية، ومثل أيضاً النصر على سبيل الإعارة لمدة واحد فقط، والمنتخب السعودي 13 عاماً.