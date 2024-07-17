الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد علي سلطان العلماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، العلامة الشيخ محمد علي عبدالرحمن سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل، وذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس العزاء في مجلس الخوانيج بدبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.