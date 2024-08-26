الامارات | 1.1 مليون طالب يبدأون عامهم الدراسي الجديد اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، اليوم، مليوناً و100 ألف طالب وطالبة، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وبدأ دوام الكوادر التدريسية والفنية والإدارية في مدارس الدولة، يوم الإثنين الماضي، إذ شارك نحو 23 ألف كادر تربوي في أسبوع التطوير المهني، الذي تضمن 165 ورشة تدريبية، وبلغت عدد الساعات التدريبية 656 ساعة، كما انتظم أكثر من 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة في 220 مدرسة خاصة بدبي، إذ استقبلتهم مدارسهم بالشكر والامتنان والثناء والتقدير والتحفيز.

واستعانت وزارة التربية والتعليم بكفاءات وكوادر تدريسية جديدة في العام الدراسي الجديد، إذ جعلت عملية التعيين مستمرة على مدار العام، ما يمكنها من سد النواقص، ورفد الميدان بأفضل الخبرات والكفاءات.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم حملة تحت شعار «من طالب إلى قائد»، وتجسّد الحملة رؤية الوزارة في إعداد جيل من القادة الواعيين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، كما تركز الحملة على إبراز أهمية تكامل أدوار جميع عناصر المنظومة التعليمية، بمن فيهم المعلمون وأولياء الأمور، لتحفيز الطلبة على رسم مستقبلهم وفقاً لطموحاتهم، ليصبحوا قادة مؤثرين في مجتمعهم.

وتسعى الحملة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها تعزيز أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف الطلبة وطموحاتهم، وترسيخ دور المعلم في إلهام الطلبة وتشجيعهم على الابتكار، وتسليط الضوء على دور الأسرة في توفير بيئة إيجابية لتطوير مهارات الطلبة، وحث الطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية والسعي إلى تحقيقها.

ومن خلال هذه الحملة، تؤكد الوزارة التزامها بإعداد جيل من القادة المستقبليين القادرين على الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية الشاملة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2024-2025 نحو 290 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، ومن المقرر أن تعمل المدارس والطلبة في جميع المسارات، وفق خطة دراسية تستمر حتى العام الدراسي 2025-2026، وتستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، إذ تم تثبيتها منذ العام الأكاديمي 2023-2024، ويخضع التعديل والتغيير عليها لضوابط وآليات متفق عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاءها من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وجاهزية المدارس الحكومية بنسبة 100%، لاستقبال الطلبة عند عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، وذلك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق كافة خلال الفترة الماضية، لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجديد، للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78) يوماً، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55) يوماً، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث بواقع (52) يوماً، ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية ستة أيام، مقسمة بين الفصل الأول والثالث بواقع ثلاثة لكل منهما.

ويكون يوم الجمعة دواماً رسمياً، ويوما السبت والأحد إجازة أسبوعية في جميع الإمارات، ماعدا إمارة الشارقة التي تطبق نظام ثلاثة أيام إجازة أسبوعية بما فيها يوم الجمعة.

ويشهد مجتمع التعليم الحكومي افتتاح 25 مدرسة، منها 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى، و13 مدرسة كانت تحت الصيانة الشاملة، ضمن خطة الوزارة لمواكبة التوسع السكاني في الدولة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.