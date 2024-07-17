الامارات | «حمدان بن محمد الذكية» تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط 2024      

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور أهمية التحوّل في التعليم من كونه خدمة إلى منفعة عامة، وضرورة تأصيل مفهوم التعلّم مدى الحياة، وضرورة وصول جميع شرائح وفئات المجتمعات إلى التعليم بأحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور منصور العور، في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط 2024 الذي تنظّمه جامعة سنغافورة الوطنية في سنغافورة، كعضو بارز في جلسة تحمل عنوان «التعليم من أجل تحقيق التقدّم الوطني: المقاربة بين الرؤية والمناهج والابتكار»، التي ركزت على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدول العربية في إعداد شبابها للمستقبل كقوى عاملة فاعلة في الاقتصاد، وأكد العور، خلال كلمته، أهمية التحوّل في التعليم من كونه خدمة إلى منفعة عامة، وضرورة تأصيل مفهوم التعلم مدى الحياة، وضرورة وصول جميع شرائح وفئات المجتمعات إلى التعليم بأحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال.

شارك في المؤتمر، رئيسة جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية الرئيسة السابقة لسنغافورة، حليمة يعقوب، ووزير التعليم في سنغافورة، شان تشون سينغ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، جمال عبدالله السويدي.

وقال الدكتور منصور العور في ندوة افتتاح المؤتمر: «التعليم هو أداة قوية للتنمية والتقدم الوطني. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتفكير الريادي، يمكننا تحسين جودة التعليم بشكل كبير، والتأثير إيجابياً على الاقتصاد، وترسيخ نهج التعلّم مدى الحياة بين مختلف فئات المجتمع، لأنه من الضروري جعل المعرفة متاحة للجميع دون استثناء، بغض النظر عن خلفية المتعلمين أو مرحلتهم العمرية في الحياة، واعتبار أن التعليم يشكّل موارد أساسية يستفيد منها الجميع».