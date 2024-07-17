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حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم

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ابوظبي - سيف اليزيد - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع قيمة التعويض للأشخاص الذين تأثرت منازلهم نتيجة الأمطار في المنخفض الجوي الأخير إلى 50 ألف درهم.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة قيمة هذه التعويضات، التي تقدر بـ 15 مليوناً و330 ألف درهم، ويستفيد منها 618 حالة، على أن تباشر دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في توزيع هذه التعويضات على المستفيدين فوراً.

جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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