الامارات | حمدان بن محمد: تأهيل الكفاءات الوطنية ورفدها بالمعارف الحديثة أولوية استراتيجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج دفعة من طلبة ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال في الكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي (ESCP)، والتي تقدمها عبر حرمها الجامعي في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وبارك سموه للخريجين اجتهادهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي، وتخرجهم في هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة، داعياً إياهم إلى تسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

تأهيل الكفاءات الوطنية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة أولوية استراتيجية، بوصفهم الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وثمّن سموه الجهود التي تبذلها الصروح الأكاديمية العالمية في إمارة دبي للنهوض بقطاع التعليم، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الساعية إلى تمكين المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأسمالها البشري.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «فخورون بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية تضم 220 خريجاً في برنامج ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال من الكلية العليا للتجارة في باريس (ESCP) فرع دبي. نبارك للخريجين ولذويهم هذا الإنجاز، ونتطلع لتسخير أحدث المعارف والعلوم والمهارات لخدمة مجتمعنا، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر لوطننا، كما نتوجه بالشكر لمجموعة الرستماني على دعمها الكبير لهذا البرنامج، وتقديمها منحاً كاملة للطلاب الإماراتيين، وهو ما يمثل نموذجاً لدور مجتمع الأعمال المحلي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز الريادة الإماراتية».

وتقدم سموه بالشكر لمجموعة الرستماني لتقديمها منحاً تعليمية للطلبة الإماراتيين للالتحاق ببرنامج الماجستير، مثمناً سموه حرص المؤسسات الخاصة على الإسهام في دعم الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

وفي ختام الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التُقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع الخريجين الذين أعربوا لسموه عن خالص شكرهم لتشريفه حفل تخرجهم.

220 خريجاً

وضمت الدفعة الأولى 220 طالباً وطالبة إماراتيين تم اختيارهم من بين المتميزين ضمن البرامج الريادية، بعد ترشيحهم من قبل مؤسساتهم من القطاعين الحكومي والخاص، ومنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووكالة الإمارات للفضاء، ووزارة الخارجية، و«مصدر»، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشركة نواة للطاقة، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومبادلة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وأدنوك، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، و«طيران الإمارات»، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للقطارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمصرف المركزي، وبلدية دبي، واتصالات، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وقد قدمت مجموعة الرستماني منحاً تعليمية كاملة لهذه الدفعة.

وقد افتتحت الكلية العليا للتجارة في باريس (ESCP) حرمها الجامعي السابع في العالم، والأول في المنطقة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عام 2022، وتقدّم من خلاله مجموعة من البرامج والشهادات التعليمية المتنوعة والبرامج المستحدثة للمرة الأولى في المنطقة والعالم. وتعد الكلية أولى الكليات العليا للتجارة وأقدمها في العالم، حيث تم تأسيسها في عام 1819.

ويركز برنامج ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال الذي يصنف في المرتبة الرابعة عالمياً، على المجالات المتعلقة بالتقنيات الناشئة، وأبرز الاتجاهات المستقبلية، إضافة إلى معالجة التحديات في عالم تُحرّكه البيانات، وتطبيق مهارات حل المشكلات، والتحليل واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

• ولي عهد دبي: فخورون بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية تضم 220 خريجاً في برنامج ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال.

• نبارك للخريجين وذويهم هذا الإنجاز، ونتطلع لتسخير أحدث المعارف والعلوم والمهارات لخدمة مجتمعنا والإسهام في بناء مستقبل مزدهر لوطننا.

حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2024 بتعيين منى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العصيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

دبي - الإمارات اليوم