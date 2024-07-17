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بلدية مدينة أبوظبي تُسعد العمال بفعالية «برّد صيفهم» في مدينة محمد بن زايد

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ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد بالتعاون من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول فعالية لإسعاد العمال تحت عنوان «برّد صيفهم»؛ تقديراً لجهودهم البناءة.
 وتجسد هذه الفعالية القيم الإنسانية العليا التي تحث عليها القيادة الحكيمة، وتعكس مبادئ التراحم والمودة والتسامح التي يتمتع بها شعب الإمارات.
 وتضمنت الفعالية توزيع المياه الباردة، والعصائر، والمظلات الواقية من الشمس على العمال في المواقع الإنشائية في مدينة محمد بن زايد.
 وأعرب العمال عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبوظبي من أجل إسعادهم، وتعزيز بيئة عملهم، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بجودة حياتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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