الامارات | حمدان بن محمد: المؤسسة العسكرية سرّ للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن القوات المسلحة في دولة الإمارات نموذج عالمي في قوة التنظيم والكفاءة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى وزارة الدفاع، وهي أول زيارة يقوم بها سموه للوزارة بعد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، ضمن التشكيل الوزاري الأخير الذي باركه واعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة ولقائه قيادات الوزارة والقوات المسلحة وكبار الضباط: «أتشرف بأن أكون اليوم جزءاً من هذه المؤسسة التي أرسى دعائمها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر عقود ومازالا يتابعانها».

وقال سموه: «تطور المؤسسة العسكرية ومنظومتها تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ عقود كان ولا يزال يضرب به المثل في قوة التنظيم والكفاءة عالمياً.. وسنواصل هذه المهمة لحماية وصون مكتسبات الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة».

كما أكد سموه أن «حماية وحدة الاتحاد وكيان الاتحاد وتراب الاتحاد مهمة مقدسة، وأتشرف بأن أكون جزءاً من هذه المهمة.. ونثمن بكل تقدير وعرفان كل الجهود التي تركت بصمة بارزة ولا تزال لحماية الوطن».

وقد خاطب سموه القادة والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، حيث قال سموه «أنا اليوم واحد منكم، وجزء من هذا الفريق، وهدفي هو هدفكم، وطموحي هو تحقيق تطلعات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.. كلي فخر بالانضمام لفريق العمل، وكلي فخر بأنني جزء من حماية الاتحاد.. وكلي فخر بأنني أحد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «التقيت خلال زيارتي لوزارة الدفاع كبار القادة في الوزارة، بالإضافة لقيادات قواتنا المسلحة بكافة فروعها. واطلعت خلال اللقاء على آليات العمل وخطط التطوير وأهم المشاريع. المؤسسة العسكرية التي بناها ويتابعها سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، ويسانده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي فخر للوطن.. وحصن لاتحادنا ووحدتنا.. وردع للعدو.. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات.. وانضمامي لها شرف.. ووسام.. ومسؤولية أعتز بها، وأعتز بانضمامي لفريق العمل القائم على هذه المؤسسة العريقة التي أصبحت نموذجاً عسكرياً عالمياً ناجحاً».

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الوزارة، وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى بن عبلان المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ووكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري، إلى جانب كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

واستمع سموه من قيادات وزارة الدفاع إلى شرح عن سير العمل في الوزارة، وأهم مشاريعها، ومواكبتها التحديات والمتغيرات المختلفة، واطلع على أهم مهام غرفة عمليات قيادة العمليات المشتركة، وعمليات التطوير فيها، بما يتماشى مع الإنجازات الوطنية التي تتحقق على أرض دولة الإمارات ضمن مسيرة التنمية الشاملة.

حمدان بن محمد:

. المؤسسة العسكرية فخر للوطن، وحصن لاتحادنا ووحدتنا، وردع للعدو.

. تطور المؤسسة العسكرية ومنظومتها تحت راية محمد بن زايد ومحمد بن راشد منذ عقود كان ولايزال يضرب به المثل في قوة التنظيم والكفاءة عالمياً.. وسنواصل هذه المهمة لحماية وصون مكتسبات الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة.

. حماية وحدة الاتحاد وكيان الاتحاد وتراب الاتحاد مهمة مقدسة، وأتشرف بأن أكون جزءاً من هذه المهمة.