الامارات | شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تطلقان مبادرة للفحص المجاني للمركبات الخفيفة صيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع مبادرة الفحص المجاني للمركبات الخفيفة والتي تتضمن 12 نقطة في جميع محطات و مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة لشركة أدنوك للتوزيع وذلك حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والتأكد من سلامة المركبة مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال الصيف، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بقموع التواصل الإجتماعي "x"، "تويتر" سابقاً.

وتشمل المبادرة فحص الإطارات والفرامل والزيت والمبرد والمكيف وغيرها وتأتي من منطلق حرص الجهتين على تشجيع السائقين على إجراءات الفحص الفني للمركبات.

ودعت شركة أدنوك للتوزيع السائقين الراغبين في إجراء الفحص المجاني الصيفي للمركبات التوجه إلى محطات ومراكز الفحص الفني للمركبات التابعة لشركة أدنوك للتوزيع .

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة تتضمن تقديم نصائح وإرشادات للسائقين حول أهمية الفحص الفني للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات حرصا على سلامتهم ومرافقيهم وذلك تفادياً لوقوع الحوادث.