الامارات | محمد بن راشد: القائد الحقيقي لا يُغلق الباب بينه وبين الناس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة عبر وسم «#علمتني_الحياة» على منصة «إكس» قال فيها: «لا يوجد قائد حقيقي من غير أن يمثل قدوة حقيقية لمن حوله.. قدوة في أفعاله وأقواله وأفكاره، بل أستطيع القول إن ما يبقى من القائد القدوة هو الأقوال والأفعال والأفكار».

وأضاف سموه في فيديو مرفق بالتدوينة: «القدوة الإيجابية أساسية لنجاح أي قائد، وهي أسرع وأقوى طريقة للتعلّم، فالناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك وتصرفاتك».

وتابع سموه «القائد الحقيقي لا يغلق الباب الذي بينه وبين الناس، ولا يعزل نفسه عن جمهوره، بل يكون جزءاً من الحياة الحقيقية، حياة الميدان».

نائب رئيس الدولة:

• إن ما يبقى من القائد القدوة هو الأقوال والأفعال والأفكار.

• القدوة الإيجابية أساسية لنجاح أي قائد، وهي أسرع وأقوى طريقة للتعلم.

• القائد الحقيقي لا يعزل نفسه عن جمهوره.. بل يكون جزءاً من الحياة الحقيقية، حياة الميدان.