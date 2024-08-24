46 مرشحاً لـ«الشارقة للاتصال الحكومي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024، وتضم 46 مرشحاً، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لتحكيم الجائزة التي تضم نخبة من الخبراء في مجالات الإعلام والاتصال، لاختيار الملفات المرشحة في فئات الجائزة الـ22 ضمن 5 قطاعات رئيسية، وتتضمن 9 فئات لجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، و4 فئات للجوائز الفردية، وفئتين لجوائز التحدي والمسابقات، و4 فئات لجوائز لجنة التحكيم، إضافة إلى 3 فئات لجوائز الشركاء.

وضمت القائمة القصيرة مرشحين من 12 دولة، بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والبحرين، ونيجيريا، وسنغافورة، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول. وأوضح المكتب الإعلامي أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 5 سبتمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، خلال حفل توزيع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وشهدت الدورة الـ11 من الجائزة أكبر عدد من المشاركات منذ انطلاقها، إذ استقبلت 3,815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230% عن العام السابق، وبإجمالي 1,129 ملفاً مقبولاً من 44 دولة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد، إضافة إلى المنظمات الدولية.

وتميزت الملفات المشاركة في الجائزة هذا العام بقوتها وتنافسيتها العالية، حيث أظهرت المشاريع والأعمال المقدمة مستوىً رفيعاً من الجودة والابتكار، كما برزت مساهمات القطاع الخاص في مجال الاتصال وممارساته من خلال الأعمال المقدمة. ومع توسع الجائزة على الصعيد العالمي، نجحت أيضاً في استقطاب مشاركات من العديد من الدول للمرة الأولى، مما يعكس جاذبية وشمولية الجائزة.