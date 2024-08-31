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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت المحكمة الابتدائية في دبي آسيوياً بتهمة إغلاق حساب بنكي، أو سحب كل الرصيد الموجود فيه، أو العلم بإغلاقه قبل إصدار شيك لشخص آخر، وقضت بتغريمه 100 ألف درهم قيمة الشيك المحرر، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، لكن لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، ولاتزال الدعوى منظورة في مرحلة التقاضي الأخيرة أمام محكمة التمييز بعد الطعن علي حكم الاستئناف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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