الامارات | " إقامة دبي" تستقبل أكثر من 100 مخالف خلال نصف ساعة من بدء سريان "المهلة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مركز تسوية أوضاع المخالفين في دبي، أكثر من 100 مخالف، خلال النصف ساعة الأولى من بدء مهلة" إعفاء مخالفي الإقامة".

ويعمل المركز الذي أقامته "إقامة دبي" في منطقة العوير، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يومياً.

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وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، إن هذه المبادرة تجسد مضامين الإنسانية لدولة الإمارات وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي و تعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادىء الاحترام وأهمية سيادة القانون .

ودعا "المري" كافة المخالفين إلى الاستفادة من هذه المهلة، وتعديل أوضاعهم إما بمغادرة الدولة، أو تسوية أمورهم مع جهات عمل بشكل قانوني.