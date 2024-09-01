الامارات | 10 منصات لتوظيف مخالفي الإقامة الراغبين في الحصول على فرص عمل والبقاء بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادرت 10 شركات عاملة بدبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إلى توفير فرص عمل لمخالفي الإقامة، الراغبين في تسوية أوضاعهم والبقاء داخل الدولة.

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ووفرت الشركات منصات لإجراء المقابلات، مع المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم، والبقاء للعمل داخل الدولة، في مركز تسوية أوضاع المخالفين، الذي أقامته "إقامة دبي" في منطقة العوير.

وبدأت الشركات في استقبال الراغبين في العمل منذ الساعة الأولى من سريان المهلة، صباح اليوم؛ للعمل في وظائف شاغرة لديها.

وأكد مراجعون لمركز تسوية أوضاع المخالفين بدبي، أن توفير منصات توظيف للراغبين في العمل والبقاء داخل الدولة، يؤكد على المفاهيم والقيم الانسانية، التي تضمنتها المبادرة.