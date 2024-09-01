الامارات | وزير الأوقاف المغربي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أمس (السبت) في الرباط، معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الامارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون الديني والفكري بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم خاصة في مجالات نشر قيم السلام والتسامح ومكافحة التطرف.

وثمّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الدور الريادي الذي يقوم به منتدى أبوظبي للسلم، في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وشدد على أهمية التعاون مع المنتدى في نشر قيم الوسطية والاعتدال التي تُعد جزءا من الهوية الدينية والثقافية.

وأكد أهمية "إعلان مراكش" التاريخي الصادر عن مؤتمر دولي عقد في يناير 2016 بمراكش وركزعلى "الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في البلدان ذات الغالبية المسلمة وجرى تنظيمه بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم باعتباره وثيقة دولية مهمة قادرة على تعزيز السلم العالمي وترسيخ ثقافة التعايش الإنساني.

من جانبه، عبّر معالي الشيخ عبد الله بن بيه، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في ترسيخ قيم التعايش والسلام في العالم.

وأكد أن المنتدى يسعى استلهاما لرؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات إلى تعزيز الحوار قيمة مركزية، تسهم في الوصول إلى سلام مستدام وتعايش سعيد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تواصل التعاون المثمر من خلال برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للإسلام، ومواجهة التحديات الوجودية التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم.