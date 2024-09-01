الامارات | " المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024" يستضيف نخبة من الوزراء و المفكرين لاستشراف دور التواصل في حكومات المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استضافة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 التي تقام يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة.

يجمع المنتدى 250 متحدثا وخبيرا من بينهم أكثر من 20 وزيراً ومسؤولاً حكومياً وقائد فكر واقتصاد دوليا من أكثر من 15 دولة منها الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى جانب 80 سفيراً من مختلف دول العالم.

يناقش المشاركون في المنتدى دور الاتصال في بناء حكومات مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر"ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر موقعه الرسمي: www.igcc.ae