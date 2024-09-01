الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، و حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 33 85 30

دبي 42 32 85 35

الشارقة 41 31 85 35

عجمان 41 30 80 35

أم القيوين 40 30 80 30

رأس الخيمة 42 33 80 30

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 44 31 55 20

ليوا 45 31 65 25

الرويس 40 30 85 35

السلع 40 30 85 35

دلـمـا 39 33 80 40

طنب الكبرى 36 31 80 45

طنب الصغرى 36 31 80 45

أبو موسى 36 31 80 50