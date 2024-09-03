الامارات | محمد بن راشد يؤكد عمق علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات والصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2024

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، تشن مينر، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين.

وأكد سموه، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة.