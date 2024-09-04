الامارات | «طرق دبي» تنفذ تحسينات مرورية على شارع أم سقيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، أعمال تحسينات على شارع أم سقيم، من خلال افتتاح الطريق الجديد المؤدي إلى مدرسة كينجز، عبر توفير مسارين في كل اتجاه بطول 500 متر، ما يسهم في ربط مداخل المدرسة بالتحويلة الجديدة المنفذة في تلك المنطقة، وتسهيل حركة دخول المركبات وخروجها، وخفض الكثافة والازدحام المروري بنسبة تصل إلى 40% في أوقات الذروة.

وقال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، حمد الشحي: «يأتي تنفيذ أعمال التحسينات، ضمن مشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 30% لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين».

وأضاف الشحي: «وفرت الهيئة ضمن التحسينات الأخيرة 200 موقف مؤقت لخدمة مرتادي المدارس من هيئة التدريس، وأولياء الأمور من ذوي الطلبة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لضمان تقديم مواقف منظمة، ومنعاً لعملية الوقوف العشوائي والخطأ، الذي يتسبب في حدوث زحام وإهدار للوقت خلال فترة دخول المركبات وخروجها، وبالتالي تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتعزيز رضا الجمهور، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة».