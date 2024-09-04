الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسر

أثنى مستخدمو شارع الخيل في دبي على افتتاح الجسر الجديد عند المخرج المؤدي إلى المركز المالي، لمساهمته في تسيير حركة المركبات على الطريق، علماً بأن الجسر الذي افتتح قبل أيام يأتي ضمن مشروع تطوير طريق الخيل.

مصرف

أثنى مراجعون لفرع مصرف أبوظبي الإسلامي في عجمان بالقرب من سيتي سنتر على ما وصفوه بالتعامل الحضاري لموظفي المصرف، على الرغم من أن الفرع يشهد إقبالاً كبيراً من المراجعين لإنجاز معاملاتهم.

توعية

طالب أفراد المسؤولين في الجهات المعنية بالبلديات بتنظيم حملات توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي بالطرق السليمة للتعامل مع النفايات والتخلص منها بالشكل الصحيح، مشيرين إلى أن التعامل العشوائي مع النفايات تحديداً الزراعية منها بوضعها أمام أسوار المنازل يؤثر على البيئة والصحة العامة في المكان، فضلاً عن تشويه المنظر العام.

تهور

طالب سائقون الجهات المعنية بتشديد العقوبة على السائقين المتهورين الذين يتسببون في حوادث مرورية، نظراً لانشغالهم عن الطريق دون الالتزام بالضوابط المرورية التي تحكم قيادتهم في الطرق.

غويف

يعاني سكان منطقة الجرداية في الفجيرة انتشار أشجار الغويف الضارة التي لم تكن موجودة في المنطقة سابقاً، والتي تؤثر على البيئة، مطالبين بلدية الفجيرة بمكافحة هذه الأشجار الضارة.