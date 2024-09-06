الامارات | الإمارات ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بشأن الإجراءات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من أجل تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمد بوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة: "نتطلع إلى استضافة هذا المؤتمر في دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، كما نعرب عن عميق امتنانا لجميع الدول الأعضاء على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة".

وأضاف: "يمكننا تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتسريع العمل في مجال المياه للجميع، فقط من خلال العمل الجماعي".