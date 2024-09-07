الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضُبطت إكسسوارات هواتف وقطع غيار تشمل بطاريات تحمل العلامة ذاتها، وأغطية هواتف، إضافة إلى عدد من الشاشات، لدى آسيوي يبلغ 24 عاماً، لكنه أصر على أن البضائع الموجودة لديه أصلية. وبعد معاينتها تأكد أنها مقلدة عن العلامة الأصلية، وقبض عليه بمعرفة الجهات المختصة، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي قضت بإدانته، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، ومصادرة البضائع.
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