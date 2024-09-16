الامارات | الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طنا من الإمدادات الغذائية إلى نيجيريا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الجهود الإنسانية المستمرة، التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم، أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها 50 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، للتخفيف من معاناة السكان، الذين تأثروا بالفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في نيجيريا.

وتعرضت نيجيريا خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الفيضانات الشديدة، الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، وتشريد الآلاف من المواطنين.

كما طالت الفيضانات عددا من الولايات النيجيرية، بما في ذلك مناطق زراعية، ما أدى إلى فقدان مصادر الغذاء، وزيادة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة سالم الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حرص دولة الإمارات الدائم على تقديم الدعم والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الإنسانية.

وقال سعادته إن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتعزيز التعاون الإنساني مع المجتمع الدولي ومساندة الشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف معاناة المتضررين من الفيضانات في نيجيريا، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، في إطار التزامها بقيم التضامن الإنساني وتقديم العون للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.