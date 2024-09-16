محمد بن راشد: اصنع مستحيلك في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، تدوينة في حسابه الرسمي في منصة إكس مرفقة بفيديو، وعلق سموه:"اصنع مستحيلك في الإمارات