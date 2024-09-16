الامارات | حمدان بن محمد: نتطلع إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، التقيتُ اليوم مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، حيث ناقشنا ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية. قبل أكثر من 20 عاماً، اختارت "سي إن إن" دبي مقراً إقليمياً لها، لتصبح واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام موطناً لها. يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية، ونحن نتطلع إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي.