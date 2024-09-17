الامارات | نجاة شابين سقطت سيارتهما عن الرصيف البحري في «الجداف» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشل غواصو قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بدبي، سيارة صالون سقطت عن الرصيف البحري في منطقة الجداف ببر دبي، وذلك بعد أن تجاوزت الرصيف وارتطمت بيخت متوقف في المكان ثم انقلبت لتستقر في قاع البحر.

وأكد نائب مدير مركز شرطة الموانئ، العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، أن السيارة كان بداخلها شابان، وأنهما تمكنا من النجاة والخروج منها بعد استقرارها في قاع البحر، وذلك نتيجة تعرض زجاجها الأمامي للكسر إثر اصطدامه بشكل مباشر باليخت.

وأوضح العقيد النقبي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً أول من أمس في الساعة الثانية و20 دقيقة، يُفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة في يخت، وسقوطها داخل البحر، وأن هناك شخصين كانا بداخلها.

وأشار إلى أن دوريات الإنقاذ البحري مدعومة بدوريات الأمن البحري ودورية من منطقة الاختصاص البحري انتقلت بسرعة إلى المكان، ولحسن الحظ تبين أن الشابين تمكنا من الخروج منها، وتم التأكد من سلامتهما، والتحقق من عدم وجود آخرين داخل السيارة.

بدوره، أكد رئيس قسم الإنقاذ البحري، النقيب عبدالرحمن بورقيبة، أن غواصي قسم الإنقاذ البحري غاصوا مباشرة بعد التحقق من سلامة الشابين إلى قاع البحر لتفقد وضعية السيارة، ثم عملوا على تثبيتها بحبال رافعة تابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ورفعها إلى الرصيف البحري.

وناشد النقيب بورقيبة السائقين ضرورة التأكد الدائم من الحالة الميكانيكية لسياراتهم، وإجراء الفحص الدوري لها مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات.

ودعا أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وبمركز الاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، حاثاً في الوقت ذاته مُستخدمي الوسائل البحرية على ضرورة استخدام خدمة «أبحر بأمان» التي تُمكنهم من سهولة تقديم البلاغات وتحديد مواقعهم، مُتمنياً للجميع السلامة والأمان.