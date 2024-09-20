الامارات | تغريم 3 كُتّاب عدل خاص 50 ألف درهم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتغريم ثلاثة كُتّاب عدل خاص، لعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمهنة، وذلك بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 50 ألف درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري.

ووافقت اللجنة على طلب استكمال ترخيص مكتب لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، كما وافقت على طلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي.

واطلعت اللجنة على إحصاءات المعاملات، ونتائج الاستبيان خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، يوسف حسن الحوسني، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، عبدالله سيف زهران، وخبير قانوني، محمد هشام الرافعي ورئيس قسم الكاتب العدل الخاص، خالد سالم التميمي.