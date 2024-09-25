حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الوطن ناصر البلوشي وعبد العزيز الطنيجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب، اليوم بمسجد الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، على جثماني شهيدي الوطن والواجب ناصر محمد يوسف البلوشي وعبد العزيز سعيد سبت الطنيجي اللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين وزميلين لهما إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث ووري جثمانا الشهيدين الثرى في مقبرة الجرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسر وذوي الشهداء داعين الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.