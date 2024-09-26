«شرطة أبوظبي»: نتائج تطبيق منظومة تنبيه السائقين «صفر وفيات» و«صفر حوادث جسيمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن خلال تطبيق منظومة تنبيه السائقين في حالات الطوارئ، في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات، منذ تطبيق المنظومة في 2018 وحتى 2023، وحققت نتائج مثمرة، وهي «صفر وفيات» و«صفر حوادث جسيمة» في الأحوال الجوية المتقلبة.

وأوضح المقدم مهندس سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، أن مشروع منظومة تنبيه السائقين في الحالات الطارئة يعد واحداً من 8 أنظمة تدخل في منظومة الأحوال الجوية، وحقق نجاحاً متميزاً ورائداً في تحقيق دعم القيادة للمؤشرات التنافسية «مؤشر جودة الطرق»، من خلال خفض الحوادث الجسيمة المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة، والحفاظ على البنية التحتية للطرق، تحقيقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية المسقطة على القيادة.

وأشار إلى أن منظومة الأحوال الجوية التي طبقتها شرطة أبوظبي في 2018، تتضمن ثمانية أنظمة، هي الشاشات الإرشادية الإلكترونية، منظومة الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية»، الشواخص «تنبيه السائقين بتغيير السرعات أثناء خفض السرعات»، أنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات»، التنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب»، تنبيه السائقين في حالات الطوارئ «وميض الإضاءات»، نظام مركز الأرصاد الوطني وحساسات رصد نسبة الرؤية.

خفض السرعة عند تشكل الضباب يعزز الوقاية الذكية من الحوادث

يعمل خفض السرعة خلال أوقات الضباب كإجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وأوضح المقدم أحمد سرور الشامسي، نائب مدير إدارة المدينة الآمنة، أن شرطة أبوظبي عملت على تركيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية المضيئة والشواخص المرورية على يسار الطرق الرئيسة على مستوى إمارة أبوظبي، وهي مرتبطة إلكترونياً مع المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/ ساعة. وتعمل اللوحات الإلكترونية عند تفعيل منظومة خفض السرعات، ويتم عرض السرعات الجديدة، بالإضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر منظومة الإنذار المبكر.

وأكد أهمية خفض السرعات عند وميض اللوحات الإلكترونية بتحديد سرعة القيادة إلى 80 كم في الساعة، تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب»، والحرص على ترك مسافة أمان كافية. ودعا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية في تلك الظروف للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية، حيث تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية في حال تشكل الضباب.

تنبيهات عاجلة لإشعار السائقين بالحالات الجوية المتقلبة

تعمل «شرطة أبوظبي» بالتعاون مع الشركاء، على نشر التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتطبيقها الذكي، ومنظومة «الإنذار المبكر»، التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتحذير مستخدمي الطرق، بالحالات الجوية المتقلبة، وحركة السير والمرور بالإمارة.

وأوضحت أن التنبيهات العاجلة التي تنشرها عبر مختلف القنوات، تستهدف إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية للطرق، مثل حالات الضباب، والأمطار، والغبار، وانخفاض مستوى الرؤية، بالإضافة إلى الازدحام، وغيرها من الظروف المؤدية إلى عرقلة انسيابية حركة السير والمرور، وتوضيح الطرق البديلة للسائقين.

وأضافت أن «التنبيهات العاجلة» تُسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة الطرق بالإمارة، ورفع مستوى الوعي المروري للسائقين، خصوصاً في الحالات التي تستوجب السرعة، والاستباقية، في توفير المعلومات للجمهور، لإتاحة الوقت الكافي، لمستخدمي الطرق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتجنب تبعاتها الوخيمة.

وكان استطلاع للرأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، في شهر سبتمبر الحالي، أظهر استفادة 93.5% من الجمهور، بالتنبيهات العاجلة، التي تنشرها شرطة أبوظبي، بشكل فوري، وبلغات عدة، لتنبيه السائقين، بالحالات الطارئة، التي تستدعي «الحيطة والحذر» لدى مستخدمي الطرق، من خلال فريق عمل متأهب، على مدار الساعة؛ بهدف تعزيز الأمن والسلامة على طرق الإمارة.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني، أن نتائج الاستطلاع كشفت عن أهمية خاصية «التنبيهات العاجلة» في تنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار، وفي حالات الازدحام المروري، وبلغات عدة.

تطبيق منظومة تنبيه السائقين على الطرق الخارجية الرئيسة

تطبق القيادة العامة لشرطة أبوظبي منظومة تنبيه السائقين على جميع الطرق الخارجية الرئيسة في إمارة أبوظبي منذ شهر مايو 2023، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق وبإشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع مركز النقل المتكامل، وتتكون من نوعين من الإضاءة الملونة، تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون «الأصفر».

وتعمل هذه المنظومة إلكترونياً بالارتباط مع غرفة عمليات المدينة الآمنة عند تفعيل منظومة الأحوال الجوية المتقلبة، والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، من خلال تنبيه السائقين في حالات انخفاض الرؤية، وخفض السرعات على الطرق الخارجية الرئيسية.

ووفقاً للمنظومة، يكون وميض الإضاءة باللونين «الأحمر والأزرق» لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري على الطريق، فيما يكون الوميض باللون «الأصفر» للتنبيه في الحالات الجوية المتقلبة، كالضباب والغبار والأمطار والأحداث المراد التنبيه لها على الطرق.

وتعمل الإضاءات التحذيرية من خلال الطاقة الشمسية وتحتوي على بطاريات داخلية، وتكون الإضاءة واضحة في الليل والنهار وفي أوقات الضباب بمسافة 200 متر بالاتجاه نفسه، مع إمكانية تشغيل الإضاءة على الطريق بالكامل أو جزء منه.

وتدعم هذه المنظومة أمن وسلامة الطرق من خلال ارتباطها بمنظومة المدينة الآمنة، والتي تقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأزمات المرورية، إذ تم ربطها مع غرفة عمليات المدينة الآمنة لتعمل بصورة آلية من خلال ومضات الإضاءة التحذيرية.

منع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات في أوقات الضباب

حذرت «شرطة أبوظبي» من مخاطر حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب، معلنةً عن إيقاف حركتها لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وذلك حفاظاً على الجميع، بتجنب وقوع الحوادث، ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

ودعت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات إلى الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت أنها ستقوم بمخالفة الحافلات والشاحنات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب، بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية، حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وفق المادة رقم 104 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية».