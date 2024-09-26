اتفاقية تعاون بين «زايد العليا» وشركة الاتحاد الدولية للاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها، بشأن تأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل، وتوظيف 150 صاحب همة في الشركة، خلال سنتين.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، عامر فايز قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وجرت مراسم التوقيع بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

ورحب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها التي تقوم ببناء إرث مميز كأهم مجموعة استثمار بديلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة ووصفها بأنها استمرار لما يتحقق من نجاح متميز لجهود مؤسسة زايد العليا للعمل على تمكين ودمج منتسبيها أصحاب الهمم في سوق العمل وفي المجتمع بصورة كاملة، ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض وطننا الغالي الإمارات.

وشكر المسؤولين في شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها التي استجابت لدعوة المؤسسة بتوفير فرص توظيف لأصحاب الهمم، وتلك الخطوة التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به «زايد العليا»، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.

تعاون

أكد عبدالله الحميدان أن المؤسسة تسعى في الاتجاهات كافة، وتتعاون مع الجميع، بحثاً عن توفير فرص وظيفية مناسبة، سواء لمنتسبيها من أصحاب الهمم، أو من خارج المؤسسة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تشكيل العلاقات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية.