الامارات | سلطنة عُمان تُدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تُدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم عن شجبها لهذه الهجمات التي تُعدُّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق والأعراف والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمباني الدبلوماسية والمبتعثين الدبلوماسيين.
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