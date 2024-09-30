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الامارات | سلطنة عُمان تُدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

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مسقط - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم عن شجبها لهذه الهجمات التي تُعدُّ انتهاكًا واضحًا للمواثيق والأعراف والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمباني الدبلوماسية والمبتعثين الدبلوماسيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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