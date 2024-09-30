الامارات | "الخارجية الأردنية" تدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشدة الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، الذي أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.