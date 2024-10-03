الامارات | محمد بن راشد يعتمد المخطط الحضري الجديد لمدينة إكسبو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد المخطط الحضري الجديد لمدينة إكسبو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في بناء مستقبل يليق بمكانتها كمدينة تجمع العالم على قيم الخير والسلام والتعاون، ووجهة أولى لكل أصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة من حول العالم من الساعين لتحويلها إلى نجاحات وإنجازات تخدم الإنسان وتسهم في تحسين نوعية حياته وتفتح أمامه فرص التطور والتقدم والنماء، انطلاقاً من نهج ثابت تبعته دبي على مدار سنوات طويلة واضعة صنع المستقبل الأفضل هدفاً لا تحيد عنه.

جاء ذلك خلال اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المخطط الرئيسي الجديد لمدينة "إكسبو دبي" والتي ستجعل المدينة التي استضافت "إكسبو 2020 دبي" و مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ، محركاً أساسياً يقود النمو والتطور المستقبلي لدبي، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة ضمن مختلف المجالات.

وقال صاحب السموّ: "اعتمدنا اليوم المخطط الجديد لمدينة إكسبو دبي.. مدينة هدفها "صنع المستقبل... فنحن مستمرون في طريقنا نحو غدٍ يليق بمكانة دبي كمدينة تجمع العالم على قيم الخير والسلام والتعاون من أجل الأفضل دائماً.. رؤيتنا لفرص النمو والتطور واضحة.. والتزامنا بالتنمية المستدامة راسخ.. وتحسين جودة الحياة للجميع أولوية استراتيجية وغاية لا ندخر جهداً في تحقيقها.. مدينة إكسبو تؤكد ريادة دبي مركزًا رئيساً للأعمال والاستثمار ووجهة أولى للمبدعين والمبتكرين".

وأكد سموّه أهمية مضافرة الجهود من أجل ضمان كافة مقومات التميز لمدينة إكسبو ضمن مخططها الجديد، استكمالاً لما بدأته دبي قبل عقد من الزمن عندما مهدت الطريق لتشييد مدينة "إكسبو دبي" لتكون من روافد دفع عجلة الابتكار والاستدامة في دولة الإمارات، وفصل جديد بين فصول قصة نجاح دبي التي أبهرت العالم ولاقت احترامه وتقديره كنموذج للتنمية القائمة في جوهرها على تحقيق مصلحة المجتمع وتلبية متطلبات أفراده وتأكيد مقومات تطورهم ونجاحهم.

وستعمل خطط توسعة "مدينة إكسبو دبي" على تحفيز التطوير في منطقة دبي الجنوب، ما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للمؤسسات والشركات التي تركز على صناعة المستقبل للاستفادة من قربها من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي واشتمالها على مركز دبي للمعارض، وهي من المحركات الرئيسية لنمو دبي المستمر فضلا عن القطاعات الحيوية بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والأعمال والفعاليات.

وسيكون لمدينة إكسبو دبي، ومن خلالها مخططها الجديد، دور محوري في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، حيث تشكل المدينة المركز الحضري الرابع ضمن الخطة، كما تحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) – وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، فضلا عن أثر المدينة في دعم التوسع والتطور المستمر في دبي، والذي يواكب تنامي مكانتها كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية ووجهة جذب رئيسية للأعمال والاستثمار والسياحة من مختلف أنحاء العالم.

نموذج لمدن المستقبل

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "مدينة إكسبو دبي ارتبط اسمها برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إرساء أسس المستقبل وتحقيق الاستدامة واستشراف الفرص وتقديم حلول تمنح الإنسان نوعية حياة أفضل.. المدينة بمخططها الجديد وموقعها الاستراتيجي ستكون نموذجاً لمدن المستقبل وسيصبح لها دور ملموس في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وأضاف سموّه: "دبي لا تتوقف عن التطوير وتنفيذ المشاريع الكبرى وإطلاق المبادرات النوعية التي تتكامل فيما بينها لتأكيد المكانة الريادية التي وصلت إليها في شتى المجالات وتضعها في دائرة الضوء كنموذج يحتذى به في تعزيز القدرات سعياً لتحقيق أعلى مستويات الرفاه للمجتمع بكل مكوناته من مواطنين

ومقيمين وزوار.. المخطط الجديد لمدينة إكسبو دبي يعكس حرصنا على مواصلة تهيئة البيئة الداعمة لكل فكر مبدع وموهبة خلاقة وطموح كبير نحو المستقبل.. ولدينا فرق عمل على أعلى درجات الكفاءة تواصل تأكيد هذا الدور بكل عزيمة وإصرار على الوفاء بكافة متطلباته".

وجهة مثالية

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي: "تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تستمر أعمال التطوير في منطقة دبي الجنوب بهدف تعزيز مكانة دبي العالمية وجهةً مثاليةً للأعمال ودعم النمو المستمر في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار."

وأضاف سموّه: "مع الإعلان عن مخططها الرئيسي الجديد، ستصبح مدينة إكسبو حجر الزاوية الجديد لهذا النمو، إذ ستوفر وجهة جاذبة لتطوير الأعمال وفرصاً فريدة للشركات والمستثمرين والأفراد الذين يتطلعون إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي العالمي، كذلك سيكون أثرها الإيجابي واضحاً على نطاق واسع، لتشكّل مع تطوير مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي محركات رئيسية لدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية".

حضر اعتماد المخطط الرئيسي الجديد لمدينة إكسبو دبي سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعددٌ من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

فصل جديد

من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: "تبدأ مدينة إكسبو دبي فصلاً جديدًا، حيث نشهد تحول مدينتنا إلى قلب مستقبل دبي، ووجهة ترحب بكل من يشاركنا مهمتنا في صنع مستقبل أفضل للجميع".

وأضافت معاليها: "فخورون بالثقة الغالية التي منحها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفرق العمل التي لم تدخر جهداً في تنفيذ توجيهات سموّه المستمرة في ترسيخ مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية تستقبل الجميع وتشاركهم الطموح وصناعة المستقبل، وبينما نتطلع إلى المستقبل، نستفيد من عناصر تميزنا وقوتنا كوجهة عالمية ملتزمة بالتعاون لتعزيز تأثيرنا الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للمساهمة في استمرار نمو وازدهار دبي."

ويمتد مخطط مدينة أكسبو دبي على مساحة تبلغ 3.5 كيلومتر مربع حيث من المنتظر أن تتسع إلى أكثر من /76,000/ ألف شخص موزعين على المناطق السكنية ومجمعات الأعمال وغيرها من المرافق الخدمية والإنتاجية التي ستضمها المدينة ضمن المخطط الجديد. وستحافظ المدينة على نسيج بنيتها وأجوائها

ومبانيها المميزة التي استضافت على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر لإكسبو 2020 دبي، مع تطورها لتصبح مركزًا عالميًا للشركات والمستثمرين والمقيمين والزوار الذين يشاركونها رؤيتها لمستقبل كمدينة أكثر إشراقًا وأكثر تواصلًا واستدامة.

مطر الطاير: مدينة إكسبو أحد مراكز التنمية الحضرية في دبي

أكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المخطط الرئيسي الجديد لمدينة "إكسبو دبي"، يشكل مرحلة مهمة تتوج النجاح الكبير الذي حققته المدينة في استضافة حدثين عالميين، هما إكسبو 2020 دبي، والقمة العالمية للمناخ (COP28)، ويسهم اعتماد المخطط في تعزيز الدور الريادي للمدينة في مسيرة التنمية التي تشهدها دبي، باعتبارها أحد مراكز التنمية الحضرية الخمسة في خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، كما تعد المدينة بوابة عالمية للمعارض والفعاليات.

وقال الطاير: تنفرد مدينة إكسبو، ببنية تحتية عالمية المستوى من شبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، حيث نفذت الهيئة عدداً من المشاريع لخدمة المدينة، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا وسبع محطات، وشبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتسعة تقاطعات مجسرة، إلى جانب خطوط ومحطات الحافلات ومركبات الأجرة، وكذلك تم ربط المدينة بمركز

التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية، بهدف تسهيل حركة تنقل زوار المدينة عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن هذه البنية التحتية المتطورة ساهمت في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار من مختلف مناطق إمارة دبي، إلى معرض إكسبو 2020، بصورة سلسة وآمنة.

مركز اقتصادي حيوي

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "عملاً بالرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتماشياً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، فإن توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي تمثل نقطة محورية وهامة لقطاع الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وبحلول عام 2033، سيساهم هذا التوسع في رفع المساهمة الاقتصادية للقطاع بمقدار ثلاث أضعاف في اقتصاد دبي، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار. وانطلاقاً من هدفنا لجعل مركز دبي للمعارض أكبر مركز للمعارض الداخلية في المنطقة، فإن تعاوننا الاستراتيجي مع مدينة إكسبو دبي يؤكد التزامنا بتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي مدفوعاً بزخم قوي من المعارض والفعاليات العالمية".

موقع مميز

من جهته، قال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: "المخطط الجديد لمدينة إكسبو دبي، يؤكد سلامة قرار موانئ دبي العالمية بنقل مقرنا الرئيسي العالمي إلى هذه المدينة الواعدة - وهو موقع مميز بجوار ممر دبي اللوجستي، والذي يربط جميع خطوط الشحن الرئيسية في العالم، التي تمر عبر ميناء جبل علي، بمطار آل مكتوم الدولي".

وأضاف بن سليّم: "سيعمل هذا الممر على تقليص وقت تحويل النقل البحري-الجوي إلى أقل من ساعة وهو بمثابة نقطة تحول في أعمالنا كممكِّن للتجارة العالمية ولأعمال عملائنا، وخاصة أولئك الذين يتطلعون إلى دبي كبوابة للوصول إلى عدد من أسرع الأسواق نمواً في العالم. نحن فخورون أن نكون جزءًا من الإنجاز الجديد ونتطلع إلى المساهمة في نمو وازدهار دبي وتعزيز تدفقات التجارة عبر المنطقة وخارجها".

مشاريع طموحة

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "يعتمد المخطط الرئيسي الجديد لمدينة إكسبو دبي على توسعة مطار آل مكتوم الدولي لتوفير ميزة استراتيجية كبيرة للشركات في دبي الجنوب، وتوفير مزايا لا مثيل لها وتعزيز قدرتها على العمل على نطاق عالمي".

وأضاف: "ستعزز هذه المشاريع الطموحة التقدم الاقتصادي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، مما يضع دبي في مكانة رائدة

في القطاعات الرئيسية بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والفعاليات والسياحة."

خمس مناطق

وبموجب المخطط الجديد، ستضم المدينة خمس مناطق جديدة مصممة ضمن نظام شبكي متطور يتيح إمكانية الوصول والتنقل بسهولة، وذلك بالاعتماد على نظام نقل ذكي، كما تتميز المنطقة بمساحات خضراء وحدائق ومسطحات مائية وغيرها من المظاهر الحضرية المميزة.

وتقع منطقة إكسبو هيلز في شمال المدينة، وتوفر مجتمعًا سكنيًا منخفض الكثافة، في حين ستكون منطقة إكسبو فيلدز في الجنوب بمثابة نموذج للحياة الصحية، مع مدرسة وملاعب رياضية ومناطق مفتوحة لممارسة نشاطات متنوعة.

وستوفر منطقة إكسبو بزنس بيئة متفردة للشركات الأكثر ابتكارًا وريادة الأعمال التي تشارك التزام مدينة إكسبو بالاستدامة والتقدم البشري، بما في ذلك مركز إبداع للابتكار في مجال الطيران التابع لمجموعة الإمارات.

وستمتد منطقة إكسبو داون تاون ذات الكثافة الحضرية المرتفعة من محطة مترو دبي إلى الحافة الشرقية للموقع، وتشمل "ساحة الوصل" وقبتها الشهيرة، بالإضافة إلى حدائق تيرا الجديدة، وبرج تيرا – وهو مبنى ضيافة ومكاتب متعددة الاستخدامات وهو البرج الذي سيكون الأعلى في الموقع.

وعبر ربط مدينة إكسبو وتطوير إكسبو فالي ستوفر إكسبو فورست مرافق اجتماعية مدمجة في بيئة طبيعية، وتنفذ بشكل استراتيجي مساحات تعليمية ومناطق ترفيهية مستوحاة من خطة دبي الحضرية 2040، لتعزيز المشاركة المجتمعية والتعلم والرفاهية.

ويضم المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي المقر العالمي الجديد لموانئ دبي العالمية وسيكون مركز دبي للمعارض، أحد نقاط الدخول الرئيسية إلى المدينة، وكان المركز قد أعلن مؤخرا عن خطط طموحة لزيادة طاقته الاستيعابية الحالية.

وقد رُوعي في تصميم المخطط الجديد توفير المزيد من المرونة، حيث ستتبع المدينة تطورًا تدريجيًا يتكيف مع احتياجات المستقبل، وستمكن مؤشرات الأداء الرئيسية، المتعلقة بمجالات تشمل التنوع البيولوجي والنمو الاقتصادي واستخدام الطاقة والصحة ،مدينة إكسبو من وضع معايير جديدة للتميز الحضري المستدام وفق أرقى الممارسات العالمية مع الحفاظ على أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

" مدينة عصرية للنخبة .. تضم 76 ألف نسمة عبر مرافق سكنية موزعة في خمسة مناطق .. ومجمعات أعمال تضم أكبر الشركات التخصصية .. ومركز معارض عالمي جديد بقيمة 10 مليار درهم … ومرافق إنتاجية .. وحدائق وغابات لضمان أفضل جودة حياة .. ووسائل تنقل حديثة تضمن استدامة ونظافة البيئة".

وأكد سموه أن مدنية إكسبو دبي مشروع عملاق .. وإضافة جديدة نكمل بها رسم صورة دبي المستقبل .. ومنطقة ثقافية سكنية لوجستية ومستدامة نراهن عليها لتسريع أهدافنا الاقتصادية العليا.