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الاكثر متابعة اليوم - زوجة خالد يوسف تبكي: أنا ضد خالد يوسف في كل حاجة!

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Dina Hussein 0 تبليغ

حلت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد_يوسف، ضيفة على برنامج “قعدة ستات” المذاع على قناة “ألفا اليوم”.

في بداية حديثها، تكلمت “شاليمار” عن علاقتها بابنتها وهي تبكي، قائلة: “ربنا يستر لما تيجي تتجوز، أكيد أنا مش هحب جوزها ودي مش غيرة لكن أنا محستش أني بني آدمة ومحستش بالدنيا ومحستش أن ربنا طبطب عليا ولا إداني إلا لما شوفتها، وكل اللي فات ده مالوش قيمة، و(تي تي) وأمي هما أغلى اتنين في حياتي”.

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كما تحدثت “شاليمار” عن زوجها المخرج خالد_يوسف، قائلة: “لحظاتي الحلوة مع جوزي هو ميزان وأنا دلو ومختلفين أنا وخالد ..اتفقنا أن لا نتفق يعني أنا ضده سياسيًا تمامًا وأنا ضده في كل حاجة وأنا لا أتفق مع خالد إلا في حاجة واحدة أنه مخرج مهم”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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