شكرا لقرائتكم خبر عن فقر الدم المنجلي.. روشتة صحية للتحكم في المرض من نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

مرض فقر الدم المنجلي هو اضطراب وراثي في الدم يتميز بإنتاج الهيموجلوبين غير الطبيعي، المعروف باسم الهيموجلوبين S، ويؤدي هذا إلى تشوه خلايا الدم الحمراء إلى شكل منجل أو هلالي، ما يؤدي إلى انسداد تدفق الدم ونوبات الألم ومجموعة من المضاعفات الصحية، وفي حين تركز التدخلات الدوائية على إدارة الأعراض ومنع المضاعفات، فقد تم الاعتراف بشكل متزايد بدور التغذية كعامل يمكن أن يخفف أو يفاقم المرض، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

تأثير التغذية على مرض فقر الدم المنجلي

سوء التغذية وزيادة عبء المرض

يعد سوء التغذية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الأفراد المصابون بمرض الخلايا المنجلية، نظرًا للطلبات الأيضية المتزايدة الناجمة عن انحلال الدم المتكرر (تحلل خلايا الدم الحمراء)، غالبًا ما يكون لدى المرضى احتياجات غذائية أعلى مقارنة بغيرهم، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية في مرض الخلايا المنجلية إلى نوبات ألم أكثر تكرارًا، وتأخر النمو عند الأطفال، وضعف وظيفة المناعة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

ويعد اتباع نظام غذائي متوازن وكثيف بالعناصر الغذائية أمرًا ضروريًا لهؤلاء المرضى للحفاظ على الصحة العامة.

نقص المغذيات الدقيقة

عامل تفاقم خفي في سياق مرض الخلايا المنجلية، يمكن أن يؤدي نقص المغذيات الدقيقة المحددة إلى تفاقم المرض، وتلعب العناصر الغذائية الرئيسية مثل حمض الفوليك والزنك وفيتامين د والمغنيسيوم أدوارًا حيوية في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز وظيفة المناعة وصحة العظام، ويعد نقص هذه العناصر الغذائية شائعًا لدى مرضى الخلايا المنجلية بسبب زيادة الطلب وانخفاض الامتصاص، فعلى سبيل المثال، ارتبط نقص الزنك بزيادة وتيرة العدوى، في حين تساهم مستويات فيتامين د المنخفضة في هشاشة العظام، وهو أحد المضاعفات الشائعة في مرض الخلايا المنجلية.

ويمكن معالجة نقص المغذيات الدقيقة، من خلال تناول المكملات الغذائية المصممة خصيصًا لاحتياجات مرضى الخلايا المنجلية، فيمكن أن تساعد مكملات الزنك والمغنيسيوم، والتي من المعروف أنها تدعم صحة المناعة وتقلل من الإجهاد التأكسدي، في تقليل وتيرة الأزمات المؤلمة.

إن الطبيعة الالتهابية لمرض الخلايا المنجلية تعني أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تفاقم الأعراض أو تخفيفها، وقد تساهم الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكريات والدهون غير الصحية في زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم المرض.

ويمكن للمكملات الغذائية والعلاجات المضادة للالتهابات التي تعدل الإجهاد التأكسدي أن تدعم إدارة المرض على المدى الطويل، حيث تركز التطورات الأخيرة في البحوث الصيدلانية على دمج العناصر الغذائية التي تستهدف الالتهاب، فعلى سبيل المثال، أظهرت أحماض أوميجا 3 الدهنية وعدًا في تقليل حدوث أزمات الانسداد الوعائي بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

أهمية الترطيب لمرضى فقر الدم المنجلى

يساعد الترطيب الكافي في الحفاظ على حجم الدم وتقليل لزوجة الدم، مما يمنع تكتل خلايا الدم المنجلية، وفي حين يتم تناول هذا الجانب من الإدارة في المقام الأول من خلال تثقيف المرضى، يمكن لصناعة الأدوية أن تلعب دورًا من خلال تطوير محاليل ترطيب وريدية مصممة خصيصًا لمرضى فقر الدم المنجلي، وخاصة أثناء الأزمات، علاوة على ذلك، فإن التطورات في محاليل الإماهة الفموية التي تتضمن إلكتروليتات مصممة خصيصًا من وجهة نظر صيدلانية، يتطلب معالجة دور التغذية في مرض فقر الدم المنجلي نهجًا متعدد التخصصات. في حين تهدف العلاجات الصيدلانية إلى تقليل الألم ومنع المضاعفات وإدارة المرض، تلعب التغذية دورًا أساسيًا في دعم هذه الجهود.