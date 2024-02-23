أكبر تفش للكوليرا في زامبيا يقتل نحو 700 شخص

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الكوليرا في زامبيا، إلى ما يقرب من 700 شخص، حسب منظمة أطباء بلا حدود الخيرية.

إنه الأكبر على الإطلاق في البلاد، بدأ في العاصمة لوساكا في أكتوبر وانتشر منذ ذلك الحين إلى جميع مقاطعات زامبيا وأصاب أكثر من 19000 شخص.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن علاج الكوليرا يمكن علاجه بسهولة، بالإماهة ولكن بدون الرعاية المناسبة يمكن أن يموت الشخص في غضون ساعات قليلة.

هذا المرض ناجم عن المياه الملوثة ، لذا فإن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة أمر حيوي لوقف انتشاره أكثر.

التقيت بأندرو كازادي بعد وفاة ابن أخيه البالغ من العمر 26 عاماً بسبب الكوليرا في مركز العلاج في لوساكا، عاصمة زامبيا، لقد بدا مصدومًا بشدة.

وقال كازادي، في تصريحات تذكرنا ببعض القيود التي فرضتها الحكومات خلال جائحة فيروس كورونا: "لقد قيل لنا أن نبحث عن نعش، لكن إذا تأخرنا، فسوف يدفنونه بهذه الطريقة".

والآن، تعيث الكوليرا، وهي عدوى بكتيرية ناجمة عن المياه أو الأغذية الملوثة، الفوضى في زامبيا، حيث تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة وما يقرب من 600 حالة وفاة، معظمها في المنطقة الساخنة في لوساكا، منذ بداية موسم الأمطار في أكتوبر.

ومع تجمع السحب في السماء قبل هطول أمطار غزيرة أخرى، قال كازادي: "علينا أن نسارع للحصول على التابوت".

التقيت به خارج ملعب هيروز الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، والذي تم تحويله إلى مركز علاج يضم حوالي 800 طبيب يعالجون المرضى من جميع أنحاء البلاد.

صوت صفارات سيارات الإسعاف مستمر، يتم إحضار المرضى أو أخذهم للدفن بعد استسلامهم للمرض.

بالنسبة كازادي، فإن رؤية جثة تشارلز، ابن أخته، كانت بمثابة صدمة.

أصيب تشارلز بنوبة من الإسهال وكان يتقيأ، وتم نقله إلى عيادة، حيث أُبلغت أسرته بأنه مصاب بالكوليرا.

ثم تم نقله إلى الملعب، وهو عادة مكان لمباريات كرة القدم، حيث توفي بعد ثمانية أيام.

وقال كازادي: "كنا نتوقع أنه سيكون على ما يرام مع مرور الوقت، نحن نشعر بالحزن حقا كعائلة"، مشيرا إلى أن ابن أخيه ترك وراءه طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

ولكن في إشارة إلى إيمان العائلة العميق، أضاف: "عندما يمرض شخص ما، نضع كل شيء في يد الله، يمكن لهذا الشخص إما أن يموت أو يبقى على قيد الحياة، ومع كل التحديات التي مررنا بها، علينا فقط أن نشكر الله. "

وتماشيا مع اللوائح الحكومية للحد من انتشار المرض، تم لف جثة تشارلز في كيس جثث، قبل أن يضعها رجال يرتدون ملابس واقية في التابوت.

ولم يُسمح للعائلة بلمس الجثة لحمايتهم من خطر العدوى، سُمح لخمسة أقارب فقط بحضور دفن تشارلز.

وتتشابه المبادئ التوجيهية الحكومية مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، التي تنصح العائلات بالتعامل مع الجثث بأقل قدر ممكن، ويفضل أن يتم الدفن في غضون 24 ساعة.

وتقول منظمة الصحة العالمية: "يمكن بسهولة أن تنتقل التهابات الجهاز الهضمي، مثل الكوليرا عن طريق البراز المتسرب من الجثث".

ومن المؤسف أن بعض الأسر في لوساكا تعاني من صدمة مختلفة عن تلك التي يعيشها الكازاديون.

إنهم لا يعرفون مصير أحبائهم، حيث لم يتمكن العاملون الصحيون المنهكون من إخبارهم عن حالتهم، أو ما إذا كانوا على قيد الحياة.

ومن بينهم يونيس تشونغو، التي أخبرتني أن ابنها بونيفاس البالغ من العمر 34 عاماً، تم إحضاره بسيارة إسعاف إلى الملعب قبل حوالي أسبوع، لكنها لم تسمع عنه شيئاً منذ ذلك الحين.

وقالت تشونغو، وبدا عليها الأسى: "كل ما أريده هو أن تخبرني الحكومة بالحقيقة بشأن مكان وجود ابني".

أنشأت الحكومة مركز اتصال لحث الأشخاص مثل تشونغو على الإبلاغ عن أفراد عائلتهم المفقودين حتى يتمكنوا من المساعدة في تعقبهم.

وشهدت زامبيا تفشي وباء الكوليرا 30 مرة على الأقل منذ عام 1977، وقالت منظمة WaterAid الخيرية إن آخرها هو الأسوأ منذ عام 2017.

وذلك على الرغم من تعهد الحكومة في عام 2019 بالقضاء على المرض بحلول عام 2025.

وقال يانخو ماتايا، مدير منظمة WaterAid في زامبيا، إن الحكومة لن تحقق هدفها "دون زيادة الاستثمار وتحسين التنسيق لمعالجة السبب الجذري وهو عدم الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي اللائق".

وأظهرت الأبحاث المنشورة في عام 2019 أن عددا كبيرا من الزامبيين 40٪، يعيشون بدون مياه نظيفة كافية، في حين أن ما يصل إلى 85٪ يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإدارة المناسبة للنفايات الصلبة.

وقال منسق وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا، غابرييل بولين، إن البيانات لا تزال قيد التجميع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2019 لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي.

وأضاف: "الأرقام مثيرة للقلق للغاية، ونحن نرى هنا إحجامًا من جانب المجتمعات فيما يتعلق بالنظافة".

النقاط الساخنة للكوليرا في لوساكا هي الأحياء الفقيرة، المعروفة محلياً باسم المجمعات، حيث يعيش الناس في ظروف تشبه الأحياء الفقيرة.

في كثير من الأحيان يتم بناء المراحيض الحفرية بالقرب من الآبار الضحلة، حيث يتم سحب مياه الشرب منها.

عندما تهطل الأمطار، يرتفع منسوب المياه، إلى جانب خطر تلويث المياه من النفايات البشرية، ويتسبب سوء الصرف في غمر المياه للمنازل، ولمكافحة المرض، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، بما في ذلك حظر حفر الآبار الضحلة، وبيع المواد الغذائية في ظروف غير صحية.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، وعد الرئيس هاكايندي هيشيليما أيضًا بتحسين المستوطنات غير الرسمية سيئة التخطيط، ومنع ظهور مستوطنات جديدة.

وقال الرئيس إن بعض الشباب "يتسكعون ولا يفعلون شيئا" في المدن والبلدات بدلا من الانتقال إلى المناطق الريفية للزراعة.

وأضاف: "هناك مساحات كبيرة من الأراضي في القرى، وهناك مياه نظيفة، ويمكننا بناء منازل جميلة في القرى غير الملوثة".

وفي حين قد ترى الحكومة أن تخفيف الازدحام في المدن هو حل طويل الأمد، فإن أولويتها الآن هي منع المزيد من الخسائر في الأرواح من خلال حملة التطعيم.

وقد تلقت حوالي 1.6 مليون جرعة في وقت سابق من هذا الشهر، وقدمت حتى الآن الغالبية العظمى منها، معظمها في لوساكا.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو، في مؤتمر صحفي عام، إن "الاستجابة كانت ساحقة، نحن قلقون فقط بشأن ما إذا كنا سنتمكن من تغطية النقاط الساخنة بالجرعات المتوفرة لدينا".

لكنها قالت إن هناك بعض التردد، بما في ذلك بين بعض الجماعات الدينية.

ولم تدخل ماسيبو في التفاصيل، لكن من المعروف أن البعض يعتقد أن اللقاحات تجعلهم غير طاهرين روحيا.

وكانت رسالتها لهم هي: "من فضلكم دعونا لا نتأثر بمثل هذه المعتقدات، فنحن نعلم جميعًا أن الدين الحقيقي يهدف إلى حماية صحة المؤمنين".

وحددت ماسيبو أيضاً التردد في تلقي اللقاح لدى مجموعة أخرى، وهم الشباب.

ومرة أخرى، لم تدخل في التفاصيل، ولكن يبدو أنها تشير إلى حقيقة أن بعضهم يعتقد أنهم لا يحتاجون إلى التطعيم لأن لديهم جهاز مناعة قوي.

وكان رجال آخرون يشربون المزيد من البيرة، لاعتقادهم أنها تقتل البكتيريا المسببة للكوليرا.

وفي ما يبدو أنها رسالة موجهة إليهم، قالت ماسيبو إن الناس يجب أن ينفقوا أموالهم على الكلور، الذي يقتل البكتيريا في الماء، بدلا من البيرة.

لكن سيتعين على ماسيبو أن تكرر الرسالة أكثر من ذلك بكثير، قبل تغيير معتقدات الشباب الذين يترددون بشكل متزايد على قاعات البيرة في لوساكا.