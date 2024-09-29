شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: رفض مصر المساس بأمن لبنان يؤكد الموقف المصرى الداعم للأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس وزراء لبنان وقوف مصر بجانب لبنان ودعمها الكامل لها في هذه الظروف الدقيقة، التى تمر بها بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة عليه وعلى الضاحية الجنوبية وإعلانه لرئيس الوزراء اللبناني رفض مصر المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وأكد الشهابى أن مطالبة الرئيس السيسى بضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، يؤكد موقف مصر الشقيقة الكبرى تجاه أشقائها، لافتا أن هذا الموقف المصرى القومى والمسئول هو موقف مصر الرسمي على مر التاريخ والذى دفعت الكثير من أرواح جندها الأبطال وملايين الدولارات من الدفاع عن الأراضى العربية.

كما أشاد رئيس حزب الجيل بتحذير الرئيس السيسى بأن عدم قيام المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط لحالة خطيرة من التصعيد، التى تهدد الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين معا.



وأضاف أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تؤكد تضامن مصر "حكومة وشعب"" مع الشعب اللبناني الشقيق.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.