شكرا لقرائتكم خبر ترحيب خليجي بقرار وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربي بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فورا في غزة خلال رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم. وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتهجيرهم قسريا، آملا في تحقيق وقف شامل للأزمة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيب خليجي بقرار وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.