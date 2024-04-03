شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تسونامي.. زلزالان يضربان اليابان وتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن زلزالًا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.

وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية. زلزال في تايبه كما وقع زلزال قوي في العاصمة التايوانية تايبه، وتسبب في انقطاع الكهرباء في أجزاء منها.

وقالت الإدارة المركزية للطقس في تايوان إنها سجلت زلزالًا قوته 7.2 درجة.