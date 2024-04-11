إصابات في إطلاق نار أثناء احتفال بعيد الفطر بمدينة أمريكية

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء حادث إطلاق النار أثناء الاحتفالات بعيد الفطر في المدينة.

وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بينهم مراهقا يبلغ 15 عاما من العمر.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المراهق أصيب بنيران الشرطة التي وصلت إلى المكان فور سماع أصوات إطلاق النار في المنطقة.

وذكرت الشرطة كذلك أنها ألقت القبض على 5 أشخاص في إطار التحقيق ضمن القضية.