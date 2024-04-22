هل سياسة كينيا الجديدة بدون تأشيرة تضر بالسياحة بدلا من تعزيزها؟

ياسر رشاد - القاهرة - في يناير من هذا العام ، أصبحت كينيا، بدون تأشيرة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، في ديسمبر الماضي ، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو قرار إلغاء التأشيرات لجميع السياح في بداية عام 2024.

تأشيرة كينيا

إن الخطوة التاريخية لفتح حدود كينيا أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم يمكن أن تحفز نمو صناعة السياحة في البلاد. باستثناء أن هناك مشكلة ، واحدة كبيرة بما يكفي لإلحاق الضرر بالصناعة واقتصاد الأمة بدلا من تعزيزها.

داخل سياسة كينيا الجديدة للإعفاء من التأشيرة

في العام الماضي ، خلال احتفالات يوم جمهوري ال 60 في نيروبي ، أعلن الرئيس روتو أنه لن تكون هناك حاجة للحصول على تأشيرة لدخول كينيا.

وجاء قرار جعل كينيا بدون تأشيرة وفتح الحدود أمام مواطني العالم في أعقاب إعلان آخر للرئيس في الكونغو برازافيل في أكتوبر من العام الماضي.

في ذلك الوقت ، اقترح أولا الحاجة إلى السفر بدون تأشيرة بين الدول الأفريقية. ووعد بأن كينيا ستنفذ السفر بدون تأشيرة لجميع الأفارقة بحلول نهاية العام.

وفي خطابه الذي أعلن فيه عن الحركة التاريخية الأخيرة، قال الرئيس روتو: "إنه لمن دواعي سروري العظيم، بصفتي رئيسا لهذا البلد الاستثنائي، أن أصدر إعلانا تاريخيا عن قرار حكومة كينيا، اعتبارا من يناير 2024 ، ستكون كينيا دولة خالية من التأشيرات ".

لن يكون من الضروري بعد الآن لأي شخص من أي ركن من أركان العالم أن يتحمل عبء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للقدوم إلى كينيا، لنردد نداء شعب توركانا إلى العالم: "توبونغو لوري!" كينيا لديها رسالة بسيطة إلى الإنسانية: مرحبا بكم في الوطن!".

سرعان ما انتشر هذا الخطاب الأيقوني الآن، ويبدو أن الأمة تدخل أخيرا عصر العولمة بخطوة تشجع التنمية الاجتماعية الاقتصادية المطردة.

كما يمكن لصناعة السياحة في كينيا أن تتلقى دفعة قوية. في حين أن العديد من المسافرين لديهم رحلات سفاري أفريقية على رأس قائمة أمنياتهم ، فإن السفر إلى القارة وعبرها يأتي مع أكثر من عدد قليل من التحديات اللوجستية.

تضيف التأشيرة فقط إلى جميع التكاليف والأوراق. وأشاد مستخدمو الإنترنت بقرار كينيا الجريء.

هذا هو ، حتى بدأ الجميع في ملاحظة الطباعة الدقيقة.

في خطابه ، ذكر الرئيس روتو أن الدولة قد طورت منصة جديدة لتحديد وتتبع المسافرين القادمين إلى البلاد، بينما لم يعد أحد بحاجة إلى تأشيرة لدخول كينيا بعد الآن ، إلا أنهم يحتاجون الآن إلى تصريح سفر إلكتروني (ETA) من الموقع الرقمي. ETA هو في الأساس شكل مبسط من التأشيرة ، ويأتي مع رسوم معالجة.

ETA من الناحية الفنية لأسباب أمنية، ومن شأن ذلك أن يساعد في الاحتفاظ بقاعدة بيانات لمن يدخلون البلد ويخرجون منه. عملية الحصول على ETA هي المكان الذي تصبح فيه معقدة بما يكفي لجعل حتى التأشيرات تبدو أكثر سهولة.

مع نظام ETA الجديد ، يتعين على الأشخاص من البلدان الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة سابقا لدخول كينيا دفع ما بين 34 دولارا و 52 دولارا ، تماما مثل أي شخص آخر ، لدخول البلاد.

قبل إدخال السياسة ، لم يكن الأفراد من 51 جنسية مختلفة بحاجة إلى تأشيرات. الآن ، يحتاجون إلى المرور بعملية شاقة تتضمن تقديم تفاصيل الرحلة ، وإثبات حجز الفندق ، وما إلى ذلك ، قبل السفر. بعد ذلك ، يحتاجون إلى الانتظار 72 ساعة للحصول على إذن إلكتروني للسفر إلى البلاد.

لكي يعمل كل هذا ، يحتاج الناس إلى معرفة تواريخ وصولهم ومغادرتهم مسبقا للتقدم بطلب للحصول على التصريح. يمكن للنظام الحالي أن يخلق مشكلات عندما يحتاج الأشخاص إلى السفر في حالات الطوارئ.

يعفى الأشخاص من مجموعة شرق إفريقيا (EAC) من القواعد ولا يحتاجون إلى المرور بعملية طويلة للحصول على ETA قبل دخول كينيا، تفيد السياسة الجديدة أيضا أولئك الذين كانوا بحاجة إلى دفع المزيد مقابل التأشيرات قبل ذلك.

أولئك الذين لديهم بالفعل تأشيرات إلكترونية للسفر إلى شرق إفريقيا لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على ETA أيضا. لكن الجميع تقريبا بحاجة إلى تحمل وطأة الضربة.

حتى الأطفال دون سن 16 عاما ، الذين لم يحتاجوا في السابق إلى تأشيرة لدخول البلاد من قبل ، يجب أن يدفعوا للحصول على ETA.

قد لا تقتصر الآثار المترتبة على هذه الخطوة على الأعمال الورقية الإضافية والتكاليف الجديدة ، مما يردع المسافرين عن زيارة البلاد في المستقبل القريب، هناك احتمال أن الدول ال 51 التي لم تكن بحاجة إلى تأشيرات من قبل - وغيرها ممن حصلوا على الطرف القصير من العصا في هذه الصفقة - قد تنتقم.

بعد كل شيء ، يحتاج الكينيون إلى السفر أيضا، البلدان التي أصبح السفر إلى كينيا أكثر صعوبة مما كان عليه من قبل قد يضمن أن الكينيين يكافحون أثناء دخول ولاياتهم أيضا.